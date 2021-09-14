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Gündem Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor
Gündem

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 03:32:00 -
Meteoroloji uyardı: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul'da Salı (Bugün) sabah saatlerinden itibaren etkili olacak şiddetli yağışla ilgili bilgilendirmede bulundu.

İl il yağış uyarısı

İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olacak

İstanbul'daki yağışın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gelişeceği belirtildi.

Sel ve su baskınları bekleniyor

Yağışların, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.


meteoroloji

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