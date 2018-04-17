Meteoroloji uyardı! İstanbul'da bu üç güne dikkat

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



METEOROLOJİ SAAT VERDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.