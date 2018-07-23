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Meteoroloji uyardı: İstanbul yanacak!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbullular bugün belirli saat aralığında 42 derece sıcaklığı hissedecekler.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:01
Meteoroloji uyardı: İstanbul yanacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bitlis, Muş, Van, Artvin ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 42 DERECEYİ GÖRECEK!

İstanbul'da bugün saat 12.00 ile 15.00 arasında hissedilebilir sıcaklık değeri 42 dereceye kadar çıkacak. Vatandaşların sıcaklara karşı tedbirli olması konusunda Meteoroloji uyardı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri parçalı bulutlu 31
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 35
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 37
Adana: Parçalı bulutlu 36
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 40
Samsun: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:01
  1. Van
  2. Trabzon
  3. Sinop
  4. Samsun
  5. Muş
  6. Kastamonu
  7. İzmir
  8. Erzurum
  9. Diyarbakır
  10. Bursa
  11. Bitlis
  12. Artvin
  13. Antalya
  14. Ankara
  15. Adana
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  17. İstanbul trafiği
  18. Sıcak havalar
  19. uyarı

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