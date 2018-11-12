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Meteoroloji uyardı! 'Havalar soğuyacak, kar geliyor'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni haftanın hava durumu raporunda, yurt genelinde havaların hissedilir şekilde soğuyacağı ve yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı görüleceği belirtildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:23
Meteoroloji uyardı! 'Havalar soğuyacak, kar geliyor'

Yeni haftanın hava durumu raporu belli oldu. Hissedilen soğuk hava hafta boyunca etkisini gösterecek. Bugün (12 Kasım Pazartesi) Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alacak.

Salı günü Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'a kar yağacak. Ege ve Akdeniz bölgelerinde güneşli hava etkisini gösterecek fakat İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Kar İstanbul'a yaklaşacak

Cuma günü yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisinde. Birçok ilde kar ve sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca Doğu Anadolu illerinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak. Perşembe ve cuma günleri Bolu'da kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'un 5 günlük hava durumu

Başkent Ankara'ya kar yağacak

Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporuna göre Ankara il genelinde hava sıcaklıkları Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede düşecek. Özellikle 15 Kasım Perşembe ve 16 Kasım Cuma günü hava sıcaklıkları sıfırın altına inecek.

15 - 16 Kasım tarihlerinde il genelinde yer yer kar yağışı görülecek.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:23
  1. Ardahan
  2. Bayburt
  3. Kars
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Bolu
  7. Ankara
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. Hava tahminleri
  10. hava durumu
  11. kar yağışı
  12. Soğuk havalar

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