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Gündem Meteoroloji uyardı! Güneşe hasret kalacağız
Gündem

Meteoroloji uyardı! Güneşe hasret kalacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteoroloji tarafından açıklanan verilere göre başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin genelinde sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin altına düşecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 10:17:00 -
Meteoroloji uyardı! Güneşe hasret kalacağız

Türkiye'de yaz aylarına girilmesinin ardından deniz sezonunu açan vatandaşları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan haftalık hava durumu tahminlerinde, yurdun genelinin sağanak yağış etkisi altına gireceği bildirildi.

Hafta boyunca yağış bekleniyor

6 Haziran-10 Haziran arasını kapsayan hava durumu tahminlerinde Türkiye genelinde hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin son verilerine göre, ülkenin kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Toroslar çevresi ile Çankırı ve Sivas'ın kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması öngörülüyor.

İstanbul'da salı gününe kadar yağış var

Bugün güneşli havanın etkili olduğu İstanbul'da yarın sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı gününe kadar devam edeceği öngörülürken, hafta boyunca parçalı bulutlu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da salı günü etkili olacak sağanak yağışların 12 Haziran Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları yağışlı havalara karşı uyardı.

Pazar günü hava soğuyor

Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmesinde "Hava sıcaklıkları Pazar günü kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek, hafta başından itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek" ifadeleri kullanıldı.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.

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Yorumlar

Emrk

Bazı bölgelerde aşırı yağmurlar Ve sel bazı bölgelerde kuraklıklar baş gösterecek Dünya genelinde Abd bazı eyaletlerinde yağmur duasına çıkılacağı söylenmekte 2050 yıllarında Ege Akdeniz Marmara sıcaklık ortalam 45 * olacak kuzeye göç başlayacak iç Anadolu kuraklıklar Ve sıcaklı daha erken hasıl olacağından göç dalgaları daha erken yıllarda başlayacak bu durum sadece Türkiye ye mahsusu değil Dünya genelinde hali hazırda başlamış durumda
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