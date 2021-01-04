Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.
Gece saatlerinde ise açıklarda genellikle güneybatıdan esmesi öngörülen fırtınanın, salının ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.