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Meteoroloji uyardı: Dikkat!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği belirtilirken, su baskını ve dolu yağışı hakkında uyarı yapıldı.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:58
Meteoroloji uyardı: Dikkat!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında olacak.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ANİ SEL, SU BASKINI VE DOLU UYARISI

Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusu, Edirne'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olacağı, rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde kuvvetli yağış beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:58
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. Edirne
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  5. Hava Durumu
  6. sağanak yağmur
  7. dolu yağışı
  8. su baskını
  9. yıldırım düşmesi

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