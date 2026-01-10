  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’den ‘yenge’ye konser kıyağı Sapkınlar da Ekrem’in yanında ABD'den İranlıları gazlama taktiği Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi! Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe Trump: Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğiz Faizin merkezinde faize savaş açtı
Gündem Meteoroloji uyardı! Denizlerde etkili olacak
Gündem

Meteoroloji uyardı! Denizlerde etkili olacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Meteoroloji uyardı! Denizlerde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü denizlerde fırtına uyarısında bulundu.

Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, bugün akşamdan itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den 63 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Meteoroloji'den 63 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Yerel

Meteoroloji'den 63 ile sarı kodlu uyarı: Fırtına geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Gündem

Meteorolojiden kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji tarih veri: İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji tarih veri: İstanbul'a kar geliyor!

Yerel

Meteoroloji tarih veri: İstanbul'a kar geliyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23