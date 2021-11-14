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Aktüel Meteoroloji uyardı: Cuma gününe kadar devam edecek
Aktüel

Meteoroloji uyardı: Cuma gününe kadar devam edecek

Meteoroloji'nin haftalık hava durumu raporuna göre, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 22:49:00 -
Meteoroloji uyardı: Cuma gününe kadar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre, yurt genelinde sisli hava cuma gününe kadar etkisini gösterecek.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genellikle mevsim normalleri civarında, güney batı kesimleri ile doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve kuzey kesimlerde biraz azalacağı ancak genellikle mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

Cuma gününe kadar etkili oalcak

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Meteoroloji, yurt genelinde sisli havanın cuma gününe kadar etkisini göstereceğini bildirdi.

Hava sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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