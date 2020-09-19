Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Sinop, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.



Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli yağışlar beklenirken, Rüzgarın, Marmara, Orta ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz'in doğusunda40 ila 70 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.



Öte yandan hava sıcaklığı ise ülkenin kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak