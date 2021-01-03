Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli geliyor

Yapılan açıklamada yurdun batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bölgelerde hava

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa),Orta Karadeniz’de 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20 ila 40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa),kuzeyinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1 ila 2 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.