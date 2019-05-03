Meteoroloji uyardı... Bu illerde yaşayanlar dikkat! Dolu ve sel alarmı verildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey ilçeleri, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in içkesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU



İSTANBUL 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu



ANKARA 7°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA 14°C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP 13°C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



VAN 7°C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.