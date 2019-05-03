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Meteoroloji uyardı... Bu illerde yaşayanlar dikkat! Dolu ve sel alarmı verildi...

Meteroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Hava sıcaklıklarının batı illerinde 1 ile 3 derece artması beklenirken, iç ve doğu illerinde ise 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Açıklamada, yağışın kuvvetli olması beklenen bölgelerde ani su baskını, sel ve doluya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı

03 Mayıs 2019 Cuma 06:42
Meteoroloji uyardı... Bu illerde yaşayanlar dikkat! Dolu ve sel alarmı verildi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey ilçeleri, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in içkesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 7°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 07:12
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Van
  4. Uşak
  5. Tekirdağ
  6. Siirt
  7. Sakarya
  8. Muş
  9. Mardin
  10. Kütahya
  11. Isparta
  12. Hakkari
  13. Diyarbakır
  14. Bursa
  15. Burdur
  16. Bitlis
  17. Bingöl
  18. Bilecik
  19. Balıkesir
  20. Antalya
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