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Yaşam Meteoroloji uyardı! Birçok bölge sağanaklara teslim olacak
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Birçok bölge sağanaklara teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin yayınladığı hava tahmin raporunda ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğinin; yurdun birçok bölgesinde ise yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:20:00 -
Meteoroloji uyardı! Birçok bölge sağanaklara teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizde bugün beklenen hava tahmin raporunu açıkladı.

Yazdan kalma günleri yaşayan Türkiye, yağışlara hasret kaldı. Meteoroloji de yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek sağanak yağışların beklendiğini duyurdu.

Birçok bölgede sağanak uyarısı

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğinin beklendiğini açıklayan Meteoroloji, Edirne hariç Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Kütahya, Burdur'un batısı, Antalya'nın batı iç kesimleri, Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri, Eskişehir ve Çankırı il geneli ile Yozgat'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğinin beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den rüzgar uyarısı

Yağışların İstanbul ve Bursa çevreleri ile Marmara'nın doğusu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini belirten Meteoroloji, Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu; İç Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden saatte 30-50 kilometre hızla; Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden rüzgarların esmesinin beklendiğini de belirtti.

Meteoroloji'den elde edilen verilere göre, ülke genelindeki hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle:

-Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece

-İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece

-İzmir: Kent geneli az bulutlu 31 derece

-Adana: Kent geneli az bulutlu ve açık, iç kesimler ile Toroslar mevkii yer yer parçalı bulutlu 35 derece

-Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimler gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece

-Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece

-Trabzon: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece

-Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 derece

-Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 derece

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