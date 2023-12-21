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Yaşam Meteoroloji uyardı! Aman dikkat: Öyle bir kuvvetli şekilde geliyor ki! Beklenmedik bir artış, yağmur ve kar yağışı! İşte son tahmin
Yaşam

Meteoroloji uyardı! Aman dikkat: Öyle bir kuvvetli şekilde geliyor ki! Beklenmedik bir artış, yağmur ve kar yağışı! İşte son tahmin

Yeniakit Publisher
2023-12-21 19:48:00 - 2023-12-21 19:49:56
Meteoroloji uyardı! Aman dikkat: Öyle bir kuvvetli şekilde geliyor ki! Beklenmedik bir artış, yağmur ve kar yağışı! İşte son tahmin

Türkiye genelinde beklenmedik bir şekilde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. İşte Meteoroloj'nin uyarısı ve tahminini

Son dakika haberine göre; Meteoroloji yeni raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son raporuna göre, yağışların ardından hava sıcaklıklarının bir miktar düşeceği, ancak Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgârın, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar mevkisinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Hatay ve Osmaniye'de kuvvetli, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden (40-70 km/saat) kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.(cnnturk)

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