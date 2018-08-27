0553 313 94 23

Meteoroloji uyardı! 3 gün sürecek

9 günlük bayram tatilinin bitmesinin ardından Meteoroloji vatandaşları 3 gün sürecek olan kuvvetli ve sağanak yağışlar için uyardı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:37
Meteoroloji uyardı! 3 gün sürecek

Ağustos ayının bitmesiyle birlikte yağışlı havalar etkisini göstermeye başlayacak. Kurban bayramında sıcak olan hava yerini bugünden itibaren sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Muğla'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Konya'nın batı kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Havı sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

3 GÜN SÜRECEK

Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde 3 gün boyunca sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:37
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Ardahan
  4. Uşak
  5. Muğla
  6. Kütahya
  7. Konya
  8. Kars
  9. İstanbul
  10. Hatay
  11. Eskişehir
  12. Denizli
  13. Bolu
  14. Afyon
  15. Adana
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  17. sağanak yağmur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatil bitti gözler ekonomide
    1. Tatil bitti gözler ekonomide
    2. BM'den Arakan kararı! 'Soykırım'
    3. Sağlıkta tasarruf hamlesi
    4. Malazgirt, Mekke Kudüs demektir
    5. Yaş üzüm ihracatında yüzde 43 artış
    6. Savunma sanayii 10 kat büyüyecek
    7. ‘ABD yatırımcıların psikolojisini..
    8. Alman Konsolosluğunda alarm verildi!
    9. Koruyucu ailelere emeklilik desteği
    10. MHP'li isimden flaş çıkış: Alaattin..
    11. Roketsan üretimi Lançer, Guinness’e..
    12. THY bayramda 2.3 milyon yolcu taşıdı
    13. Turizmcilerin ‘son 3 hafta’ umudu
    14. Bu zulüm artık son bulsun!
    15. BM'den Myanmar kararı! Yargılanacaklar
    16. Palandöken: Sezon sonu indirimine..
    17. Tefecilik çetesi liderinden mağdur..
    18. Süleyman Soylu: Yapılmak istenen çok..
    19. Kaçak kömürde ticaret durmadı
    20. İntihar girişimini canlı yayın yapıp..
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    TÜİK açıkladı: 40 bin kişilik kente 270 bin araç giriş yaptı
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları