0553 313 94 23

Meteoroloji uyardı! 13 kent için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'nin verilerine yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde bugün hava parçalı bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki 12 kentte sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerine kadar İstanbul'un Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinde de sağanak yağış öngörülüyor

08 Eylül 2019 Pazar 07:43
Meteoroloji uyardı! 13 kent için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerine kadar İstanbul'un kuzeybatısı ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinde

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte edinilen son bilgilere göre yurt genelinde beklenen sıcaklıklar...

ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar Çatalca ve Arnavutköy ilçeleri sağanak yağışlı.

İZMİR: 29, Az bulutlu.

BURSA: 29, Parçalı bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 25, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 24, Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 21, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 19, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 25, Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.

(Haberturk)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 07:43
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Ordu
  5. Kırklareli
  6. İstanbul
  7. Giresun
  8. Artvin
  9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  10. sağanak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu devam ediyor! 69 kişi gözaltında
    1. İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu..
    2. Hasta getiren ambulansı kaçırdılar!
    3. Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü
    4. YPG'nin eski sözcüsü hain ilişkiyi..
    5. Meteoroloji uyardı! 13 kent için..
    6. 5,3 milyon işlemden 4,5 milyar kasaya..
    7. Gösterilerin sürdüğü ülke depremle..
    8. Trump açıkladı: Barış görüşmelerini..
    9. ABD konvoyu böyle görüntülendi
    10. 08.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Düşürdüğü cep telefonunu ararken kaza..
    12. Taksiye silahlı saldırı: 1 yaralı
    13. Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem
    14. Elektrik akımına kapılan kablo..
    15. Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini..
    16. Başkent’te trafoya giren kablo hırsızı..
    17. Aydın'da baba oğulun kavgası kanlı bitti
    18. Adana'da yaralı yaban keçisi bulundu
    19. Bursa'da "Şimdi 90'lar"konseri
    20. Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4..
    21. Kuşadası’nda fener alayı coşkusu
    22. Fethiye’de otomobil ile motosiklet..
    23. Trump Taliban'la barış görüşmelerini..
    24. Muğla'da otomobille çarpışan..
    25. UMH güçleri Hafter kontrolündeki hava..
    26. ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD..
    27. Kuşadası 22. Altın Güvercin Beste..
    28. Suudi Arabistan'da Enerji Bakanı Prens..
    29. Kerem Alkin'den çarpıcı açıklama:..
    30. Düğün salonunda çıkan yangın paniğe..
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!
    İmamoğlu 16.7 milyona yeni araç kiralamış!