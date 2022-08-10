İstanbul’da önümüzdeki birkaç gün şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu sebeple ‘Turuncu kod nedir?’ sorusu aranıyor. Peki, turuncu kod en anlama geliyor?

Meteoroloji turuncu kod ne demek? Turuncu kod ne oluyor?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, İstanbul için turuncu kod verildiğini belirtti.

Yağan, "Turuncu kod"un "Sıklıkla karşılaşılmayan hava olayları durumu" olduğunu, "can ve mal kayıpları bakımından dikkat edilmesi gerektiği ve çeşitli hasarlar oluşabilir" anlamını taşıdığını anlattı.

Yağan, "Akşam saatlerine kadar özellikle İstanbul'da etkili olacak bu sistem, gece saatlerinde İstanbul'da Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayıp yavaş yavaş doğuya doğru hareket edecek ve Batı Karadeniz Bölgesi'ni de etkisi altına alacak. Şimdi biz yaptığımız değerlendirmelerde bu turuncu kodlu uyarı verdiğimiz alanda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yer yer metrekareye 50, 75 ve 75 kilogram üzerinde yağışlar bekliyoruz. Özellikle bu İstanbul'un Anadolu Yakası tamamıyla turuncu kodlu uyarı değerlendirmesi yaptığımız bir alan. Kocaeli'nin, Sakarya'nın, Zonguldak'ın kuzey ilçelerinde, Düzce'nin tamamında 75 kilogram üzerinde yağışların görülmesi durumu söz konusu" dedi.

Turuncu Kod: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.