Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteoroloji Türkiye'nin en sıcak noktasını açıkladı!

Meteoroloji Türkiye'nin en sıcak noktasının İzmir’in Bayındır ilçesi olduğunu açıkladı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:18
Meteoroloji Türkiye'nin en sıcak noktasını açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) dün Türkiye genelinde yapılan ölçümlerde en sıcak ve en soğuk noktaları açıkladı. İzmir’in Bayındır ilçesi 36,2 dereceyle Türkiye’nin en sıcak bölgesi oldu.

EN SOĞUK NOKTA SİNOP TEKİT YAYLASI

Bahar ayı olmasına rağmen hava sıcaklığı yaz mevsimini aratmazken MGM'nin yaptığı ölçümlerde pazar günü Türkiye'nin en sıcak yeri 36,2 dereceyle İzmir'in Bayındır ilçesi olurken en soğuk yeri eksi 0,4 ile Sinop'teki Tekir Yaylası'nda ölçüldü. Yetiştiricilik ve ihracatı nedeniyle 'Çiçeğin kenti' olarak bilinen Bayındır'da sıcaklık rekoru kırıldı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:18
  1. Sinop
  2. İzmir
  3. izmir
  4. sinop
  5. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 öğrenci yedikleri çiğ köfteden zehirlendi
    1. 3 öğrenci yedikleri çiğ köfteden..
    2. İstanbullular dikkat! İETT'den 1 Mayıs..
    3. “ÖTV iadesi imalatı ve ihracatı..
    4. Babasının fotoğrafını gösterince..
    5. Suudi Prens Talal otellerini satıyor
    6. Genç kız evde ders çalışırken..
    7. Hürriyet'de Fikret Bila yerine..
    8. Kırşehir'de hayatını kaybeden köylünün..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    10. Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder için..
    11. Tam not aldı, başarısını perçinledi
    12. Çocuklara el yıkamayı öğretmenin yolları
    13. 1 liralık ekmeği 75 kuruşa satınca..
    14. Sivil havacılara müjde
    15. 15 Temmuz'da Moda Askeri Deniz..
    16. Bu tavukların fiyatı arabayla eşdeğer!
    17. Volkan Demirel'den Beşiktaş..
    18. Bahar bereketli geldi
    19. TESK, esnaf için vergi indirimi talep..
    20. “Milli içecek ayran” 12 ülkenin..
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    İngilizlerin acı günü: Kut'ül Amare
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı
    İşte SP'lilerin çatı adayı! Kendileri paylaştı