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Gündem Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor
Gündem

Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; perşembe günü Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 02:10:00 -
Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; çarşamba ve perşembe günü Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar yağışı hakim olacak.

Karla karışık yağmur bekleniyor

Çarşamba günü; Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.

 

Perşembe günü 10 ilde kar var

Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Artvin, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de perşembe günü kar yağışı etkili olacak.

Çarşamba günü sıcaklıklar düşecek

Öte yandan ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sis ve pus bekleniyor

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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