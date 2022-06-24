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Aktüel Meteoroloji "sıcaklıklar düşüyor" deyip uyardı: Yağmur geliyor
Aktüel

Meteoroloji "sıcaklıklar düşüyor" deyip uyardı: Yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'ya 5 günlük yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 19:46:00 -
Meteoroloji "sıcaklıklar düşüyor" deyip uyardı: Yağmur geliyor

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile Bursa'da 5 gün yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalması ve mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Cuma günü öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Yapılan uyarılarda vatandaşların kuvvetli hava olayları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi tavsiyesinde bulunuldu.

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