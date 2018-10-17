THY- Euroleague
0553 313 94 23

Meteoroloji sağanak yağmur uyarısında bulundu

Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Mersin, Bolu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Adıyaman ve Gaziantep çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:18
Meteoroloji sağanak yağmur uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Mersin, Bolu, Tokat, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Hakkari, Adıyaman ve Gaziantep çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Kütahya, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun; İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile zamanla Marmara'nın doğusunda düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 

İzmir: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 

Adana: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 22 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 23 

Erzurum: Parçalı bulutlu 20 

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 26 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:18
  1. Bartın
  2. Zonguldak
  3. Van
  4. Tunceli
  5. Trabzon
  6. Tokat
  7. Samsun
  8. Malatya
  9. Kütahya
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Mersin
  13. Hakkari
  14. Gaziantep
  15. Erzurum
  16. Erzincan
  17. Elazığ
  18. Diyarbakır
  19. Bursa
  20. Bolu
  21. Antalya
  22. Ankara
  23. Adıyaman
  24. Adana
  25. Meteoroloji

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 günde 2 milyon Turkcell’li internetini 2’ye katladı
    1. 3 günde 2 milyon Turkcell’li..
    2. Kadın sürücünün öldüğü kazada ibre..
    3. Büyük Doğu’nun öncülerinden Kaya..
    4. Erdoğan-Pompeo zirvesi başladı
    5. 3. havalimanı personel alımı 3...
    6. Arda ve Berkay mahkemede yüzleşecek
    7. BİM Şok aktüel indirim ürünleri..
    8. Google ne zaman Android güncellemesi..
    9. 8 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
    10. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    11. Casus Brunson kendini ele verdi.....
    12. “Boş mukaveleye imza atan” Fatih..
    13. Bu yasa kayıt dışını önleyecek,..
    14. Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü yan..
    15. İzmit'te bıçaklandı 700 metre yürüdü..
    16. “Kaçan Suudi konsolos İstanbul’a..
    17. İstanbul'da kazayı görenler şaşkına..
    18. TOKİ’den 281 bin liraya 2+1
    19. Amerika'yı korkutan göçmen yürüyüşü!
    20. İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları