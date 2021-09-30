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Gündem Meteoroloji sağanak yağış beklenen illeri açıkladı
Gündem

Meteoroloji sağanak yağış beklenen illeri açıkladı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bazı iller için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 09:23:00 -
Meteoroloji sağanak yağış beklenen illeri açıkladı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden sonra Van'ın doğusu, Hakkari çevreleri ve Muş'un Varto ilçesinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Van ve Bitlis’te 21, Muş’ta 24 ve Hakkari’de 23 derece olması beklenmektedir” denildi.

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