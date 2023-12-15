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Gündem Meteoroloji saat verdi! Marmara için 'fırtına' uyarısı
Gündem

Meteoroloji saat verdi! Marmara için 'fırtına' uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 13:53:00 -
Meteoroloji saat verdi! Marmara için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısı için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerinden Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde (Adapazarı, Serdivan, Söğütlü, Ferizli, Kaynarca, Kocaali ve Karasu) kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklaması şu şekilde; Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır.

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