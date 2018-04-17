Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da sağanak yağmur
Bugün, cuma ve cumartesi için sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.17 Nisan 2018 Salı 08:15
Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ SAAT VERDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu,batısı ile Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zaman zaman çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olmak
üzere sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu
KARABÜK °C, 30°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORDU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
MUŞ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
TUNCELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı batısı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz'de 2,5 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) Orta Akdeniz’de yer yer 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz'de yer yer 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.
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