Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da sağanak yağmur

Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

MARMARA



Parçalı, zamanla çok bulutlu,batısı ile Kocaeli, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere mevzi sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C



Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C



Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C



Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı zaman zaman çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olmak

üzere sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 24°C



Parçalı zaman zaman çok bulutlu

KARABÜK °C, 30°C



Parçalı zaman zaman çok bulutlu

KASTAMONU °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 17°C



Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sisli ve puslu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 16°C



Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C



Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C



Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

TUNCELİ °C, 25°C



Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C



Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C



Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 27°C



Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C



Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı batısı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu doğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz'de 2,5 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu, zamanla batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) Orta Akdeniz’de yer yer 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Akdeniz'de yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.