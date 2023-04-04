Meteoroloji peş peşe uyardı, Türkiye'nin o bölgesi için tarih verdi! Kuvvetli rüzgar, fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den Batı Akdeniz için fırtına uyarısı ve diğer bölgeler için uyarısı....

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinde güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörüldü. Şiddetli fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Diğer yandan Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünce, Denizli’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; “Bugünden itibaren bölgemizde (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak) güney ve güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. Fırtınanın 4 Nisan saat 09.00 ile 5 Nisan saat 15.00 arasında etkisini sürdürmesi beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Deprem bölgesinde yarın (salı) öğleden sonra Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen toz taşınımının Şanlıurfa’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın Adana’nın kuzeyi, Hatay, Osmaniye, Kahramanmraş, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır’da orta kuvvette (20- 40 km /saat) esmesi bekleniyor. Toz taşınımı ve lodosun meydana getirebileceği hava kalitesinde düşme ve görüş mesafesinde azalma, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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Toz taşınımı nedir, toz bulutu neden olur? Toz taşınımı, kısaca yerdeki tozun rüzgarın etkisiyle havaya taşınması olarak tanımlanabilir. Atmosferdeki en baskın aerosol çeşitlerinden bir tanesi olan Mineral Toz Partikülleri (Çöl Tozları), Dünya ekosistemi için büyük önem taşır. Zaman zaman meydana gelen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi azalırken, günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

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