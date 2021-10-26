Meteoroloji o bölgeyi uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun güneydoğusunun yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu, güney kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 22°C

Az bulutlu

İZMİR 13°C, 24°C

Az bulutlu

MUĞLA 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Adeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS -2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 17°C

Az bulutlu

DÜZCE 5°C, 21°C

Az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 13°C

Az bulutlu

KARS -3°C, 10°C

Az bulutlu

MALATYA 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu