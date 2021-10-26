Meteoroloji o bölgeyi uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Anadolu'nun güneydoğusunda yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak.
İç Anadolu'nun güneydoğusunun yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Az bulutlu, güney kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 22°C
Az bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C
Az bulutlu
MUĞLA 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Adeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 18°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 6°C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS -2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 17°C
Az bulutlu
DÜZCE 5°C, 21°C
Az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 15°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 8°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 13°C
Az bulutlu
KARS -3°C, 10°C
Az bulutlu
MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu