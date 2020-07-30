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Meteoroloji, Kurban Bayramı öncesi 6 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile; Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 20:01:00 -
Meteoroloji, Kurban Bayramı öncesi 6 ili uyardı

Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşamdan itibaren yarın akşam saatlerine kadar, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacak

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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