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Yaşam Meteoroloji kamuoyu ile paylaştı: Gece yarısı artacak, göz gözü görmeyecek! Yağmur ve toz taşınımı alarmı
Yaşam

Meteoroloji kamuoyu ile paylaştı: Gece yarısı artacak, göz gözü görmeyecek! Yağmur ve toz taşınımı alarmı

Yeniakit Publisher
2024-03-29 21:47:00 - 2024-03-29 21:53:17
Meteoroloji kamuoyu ile paylaştı: Gece yarısı artacak, göz gözü görmeyecek! Yağmur ve toz taşınımı alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen hava durumu tahminlerini yayımlandı. Marmara'da sis ve pus etkili olacak. Gece yarısı itibariyle başlıyor: Gece ve sabah saatleri için uyarı üstüne uyarı geldi. İşte merak edilen detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Güneybatı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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