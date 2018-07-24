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Meteoroloji İstanbul için uyardı! 'Devam edecek'

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul genelinde bu geceden itibaren görülmeye başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi. İstanbullulara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

24 Temmuz 2018 Salı 11:06
Meteoroloji İstanbul için uyardı! 'Devam edecek'

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.

Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.

Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da yağmur devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı.

DAKİKADA 34 ŞİMŞEK

İstanbul semalarında biriken yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşanırken, gökyüzünde oluşan manzara ise kimilerini büyülerken, kimilerini de korku ile uykularından etti.

METEOROLOJİ BUGÜN İÇİN UYARDI: AKŞAMA KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

MARMARA'DA SON 24 SAATTE 43 BİN 388 YILDIRIM VE ŞİMŞEK

Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere Marmara bölgesinde özellikle gece saatlerinde şimşek ve yıldırımlar hiç görülmediği kadar fazla oldu. Bölgede saat 09.00 itibarıyla son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Uzmanlar hava olayını bir çeşit "elektrik fırtınası" olarak olarak adlandırıyor.

SİLİVRİ'DE CADDELERİ SU BASTI

Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Sürücüler ise su içinde güçlükle ilerledi. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:06
  1. Tekirdağ
  2. Kocaeli
  3. Edirne
  4. İstanbul
  5. Yağmur
  6. Fırtına
  7. Şimsek
  8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  9. Uyarı

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