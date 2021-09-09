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Aktüel Meteoroloji İstanbul için uyardı: 3 gün boyunca etkili olacak
Aktüel

Meteoroloji İstanbul için uyardı: 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren yurdun kuzeybatısında 3 gün boyunca sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 12:16:00 - 2021-09-09 12:17:08
Meteoroloji İstanbul için uyardı: 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün Marmara Bölgesi'nde etkili olmaya başlayacak olan yağışlar İstanbul'da da kendini gösterecek. 3 gün boyunca yurdun batı kesimlerinde sürecek olan yağışla birlikte hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek. Önümüzdeki 5 günde İstanbul'da sadece pazar günü yağış beklenmiyor.

Sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Burdur, Eskişehir, Bolu, Düzce, Ordu, Ardahan çevreleri ve Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Tahminlere göre rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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