Takip edildiğini söyleyip bakkaldan yardım istemiş! Alman turistin ölümüyle ilgili çarpıcı ayrıntılar
Takip edildiğini söyleyip bakkaldan yardım istemiş! Alman turistin ölümüyle ilgili çarpıcı ayrıntılar

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen 24 yaşındaki Başak Schlosser, Fatih’te kaldığı otel odasında ölü bulundu. Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturmada, dikkat çeken detaylara ulaşıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde genç bir kadının otel odasında ölü bulunmasıyla başlayan soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

 

Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Başak Schlosser(24)’dan haber alamayan otel görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede odada baygın halde bulunan Schlosser’in hayatını kaybettiği belirlendi. Schlosser'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

9 saatlik görüntü bulunamadı

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporunda Schlosser’in vücudunda darp ve zorlanma izine rastlanmadığı öğrenildi. Öte yandan otelin güvenlik kamerası kayıtlarında yaklaşık 9 saatlik görüntünün bulunmaması üzerine soruşturma genişletildi.

 

5 şüpheli serbest bırakıldı

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler serbest bırakıldı.

 

Bakkaldan yardım istemiş

Yapılan çalışmalarda Başak Schlosser'ın iddiaya göre takip edildiği gerekçesiyle bir bakkala gidip yardım istediği öğrenildi. O anlar bakkalın güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

