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Meteoroloji İstanbul için son dakika uyarısı yaptı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı bir gün bekleniyor.

12 Ekim 2018 Cuma 08:35
Meteoroloji İstanbul için son dakika uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde bugün parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul'un batısı, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli (40-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerine kadar İstanbul'un Avrupa Yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekiyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 08:35
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Sağanak

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