Meteoroloji, İstanbul için cumartesi gününü işaret etti

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıkları yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Marmara ve Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji'nin cumartesi günü paylaştığı haritada ise turdun neredeyse tamamında sağanak, kar, fırtına bekleniyor.