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Meteoroloji hava durumu İstanbul hava nasıl olacak?

İstanbul’da dolu ne zaman yağacak? Dolu nereye yağacak? Dolu ne zaman yacak? Meteoroloji’den gelen son dakika haberine göre, İstanbul hava durumu konusunda 'turuncu' kategorisinde uyarı yapılarak dolu için uyarı yaptı. Peki dolu nerelere yağacak? İşte İstanbul hava durumu.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:05:00 -
Meteoroloji hava durumu İstanbul hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre; Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesinde çok kuvvetli yağışın olacağı duyuruldu. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli yağış geliyor. Peki İstanbul’a yağış ne zaman geliyor? İstanbul’a ne zaman yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi konusunda kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji’den gelen açıklamaya göre, yarın sabahtan başlayarak tüm Marmara bölgesini etkileyecek şekilde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın yaşanacağı ifade edildi. Meteoroloji verilerine göre, Trakya Kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli yağışın olacağından ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortumun meydana gelme durumunu dikkate alınması gerektiği vurgulandı. 

Meteoroloji verilerine göre, perşembe günü soğuk hava sisteminin yurda giriş yapacağı açıklanırken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “Özellikle Perşembe günü öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru. Cumartesi günü bu sistemin Batı Karadeniz'den yurdu terk edeceğini söyleyebiliriz. Ama beraberinde kuvvetli dolu olma olasılığı çok yüksek.” dedi.

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