Meteoroloji güzel haberi verdi: Aşırı sıcaklar 4-5 derece düşecek! İstanbul, izmir... İlginç anlar yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, cuma gününden itibaren aşırı sıcakların azalacağını belirtti. Çelik, "Cuma ve cumartesi günü 4-5 derecelik soğuma bekliyoruz. Bununla birlikte mevsim normallerine inecek. Hatta yer yer 1-2 derece altını göreceğiz" dedi.

Çelik, Ankara ve İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyledi. Çelik, 5 günlük periyotta hava durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Kuzey ve ülkemizin iç kesimlerindeki genellikle öğle saatlerinden sonra görülen yağışlar önümüzdeki üç gün daha etkisini devam ettirecek. Ancak özellikle pazar gününden itibaren artık batıdan başlayarak yağış kesilecek ve az bulutlu açık günlere döneceğiz.

Özellikle kuzey ve iç bölgelerde görülecek yağışlar genellikle Marmara, Karadeniz bölge genelinde, İç Anadolu'nun özellikle batı kesimlerinde, İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde önümüzdeki üç gün daha yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. Pazar gününden itibaren sadece Doğu Karadeniz çevrelerinde yağış var. Onun dışında yurt genelinde yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklara baktığımızda ise şu anda mevsim normalleri civarında yer yer 1-2 derece üzerinde seyrediyor. Cuma ve cumartesi günü 4-5 derecelik soğuma bekliyoruz. Bununla birlikte mevsim normallerine inecek. Hatta yer yer 1-2 derece altını göreceğiz. Ancak pazar gününden itibaren batıdan başlayarak sıcaklıklar tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

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Ankara'da perşembe ve cuma günü için gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar gününden itibaren az bulutlu, açık bir hava bekliyoruz. Ankara'da şu anda en yüksek sıcaklıklar 31-32 derece civarında. Cumartesi günü için 28 dereceye kadar düşecek. Ancak pazar gününden itibaren tekrar 30 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz.

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İstanbul'daki sıcaklıklar da yine 30-32 derece civarında. Cumartesi günü 27-28 derecelerde düşecek ancak pazar gününden itibaren tekrar artacak. İstanbul'da da yine cuma ve cumartesi günü için gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. İzmir'de ise yağış beklentimiz yok.

İzmir'deki sıcaklıklar 33-34 derecelerde. Önemli bir değişiklik görünmüyor. Ancak hafta başında pazar, pazartesi günü İzmir'de de sıcaklar 3-4 derece artacak. 36-38 derece bandına çıkacak diyebiliriz.

GÜNEYDE PAZARTESİ YİNE 40 DERECEYİ GÖRECEK

Doğu Akdeniz'de bölge genelinde önümüzdeki üç gün daha yağışlar aralıklarla devam ediyor. Batı Akdeniz ve kıyı Ege'de önemli bir yağış beklentimiz yok. Belki kısa süreli Batı Akdeniz kıyılarında bir yağış görülebilir. O yağış da cumartesi ve pazar gününden itibaren artık yerini az bulutlu, açık havaya bırakacak. Sıcaklıklar yine güney kesimlerde birkaç derece düşecek. Ancak özellikle öğle saatlerinde güneşlenmeyle birlikte hissedilen sıcaklık yine 40 derecelerin üzerine çıkacak. Bir de yine pazartesi gününden itibaren güney kıyılarımızdaki sıcaklıklar yer yer yine 40 derecenin üzerine çıkacak.

Kuvvetli rüzgar özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nde önümüzdeki üç gün daha kuzeyli yönlerden devam edecek. Fırtına düzeyinde değil ancak kuvvetli rüzgar şeklinde biraz sert esecek. Daha sonrasında rüzgarlar da pazar gününden itibaren artık hemen hemen kesilecek gibi görünüyor."