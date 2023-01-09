Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama! Kar ne zaman yağacak?
Son yılların en kurak sonbahar mevsimi yaşandı. Ocak ayıyla birlikte yağışların başlaması bekleniyordu. Ancak başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Peki, kar ne zaman yağacak?
İstanbullular dört gözle kar yağışının gerçekleşeceği tarihi bekliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9-15 Ocak tahminlerini yayımladı.
Açıklanan tahminde, “Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.
Bu yıl Türkiye'de kış mevsiminin zorlu geçeceğini sık sık açıklayan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından "Abd uzun müddet normallerden çok sıcak havaların etkisi altına girecek. Benim Kış tahminimde hiç bir değişiklik yok. Kasım Aralık Abd ve Avrupa dedik, oldu. Şimdi patern bizim lehimize gelişiyor. Yakında detaylara girerim" ifadelerini kullandı.
Ökten bir diğer paylaşımında ise "Salı günü itibariyle kuvvetli yağışlar geliyor. Ege ve özellikle Akdeniz 10 günlük toplamda çok yüksek miktarda yağış alacak. Salı günü Ege adalarında, Çarşamba günü ise Antalya ve özellikle Isparta'da rüzgar çok kuvvetli. Burdur ve Isparta yüksekleri ağır bir kar alacak" dedi.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu