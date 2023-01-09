Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden beklenen açıklama! Kar ne zaman yağacak?

İstanbullular dört gözle kar yağışının gerçekleşeceği tarihi bekliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9-15 Ocak tahminlerini yayımladı.

Açıklanan tahminde, “Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba gününden itibaren artarak kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor” ifadeleri yer aldı.

Bu yıl Türkiye'de kış mevsiminin zorlu geçeceğini sık sık açıklayan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından "Abd uzun müddet normallerden çok sıcak havaların etkisi altına girecek. Benim Kış tahminimde hiç bir değişiklik yok. Kasım Aralık Abd ve Avrupa dedik, oldu. Şimdi patern bizim lehimize gelişiyor. Yakında detaylara girerim" ifadelerini kullandı.

Ökten bir diğer paylaşımında ise "Salı günü itibariyle kuvvetli yağışlar geliyor. Ege ve özellikle Akdeniz 10 günlük toplamda çok yüksek miktarda yağış alacak. Salı günü Ege adalarında, Çarşamba günü ise Antalya ve özellikle Isparta'da rüzgar çok kuvvetli. Burdur ve Isparta yüksekleri ağır bir kar alacak" dedi.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 0°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu