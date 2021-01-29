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Ekonomi Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ve aranan şartlar nelerdir?
Ekonomi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ve aranan şartlar nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kamu Personeli Seçme Sınavı şartıyla personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaç personel alımı yapacak ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:08:00 -
Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı ve aranan şartlar nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alım ilanında KPSS şartı olduğunu bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kaç personel alımı yapacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı personel alım ilanında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı personel alım ilanında, "Lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde 28.01.2021 tarihi itibariyle yayınlanacaktır. Tercih işlemlerinde 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) girmiş olan adayların sınav sonuçları kullanılacaktır. Adaylar, tercihlerini 28 Ocak-3 Şubat 2021 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacaktır. İlgili sınav puanı en az 50 (elli) olan adaylar tercih yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.

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