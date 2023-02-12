Meteoroloji duyurdu! Yoğun kar yağışı, fırtına uyarısı: Yeniden geliyor! Depremden etkilenen 10 ilde yeni hava durumu

Meteoroloji 9 Şubat hava durumu raporunu yayımladı! Son dakika haberi... Soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almış durumda. İstanbul'da beklenen kar yağışı geldi ancak kısa sürdü. Türkiye'nin pek çok illerinde kar yağışları devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Kar yağışı yeniden geliyor. Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten uyardı. Sıcaklıklar eksi 7'ye kadar düşecek. O illerde yaşayanlar dikkat! Adeta hava buz kesecek. dedi. Peki İstanbul'a kar tekrardan gelecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak duyurdu. Kar yağışı o tarihte yeniden geliyor. Sıcaklıklar eksi 7'ye kadar düşecek. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Asrın felaketinde depremden etkilenen 10 kentte beklenen hava durumu raporu açıklandı. Buna göre bugün, depremin vurduğu bölgede sıcaklıklar eksi 9 ile 14 derece arasında değişecek. Bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

İşte beklenen sıcaklıklar;

Malatya -9/-1

Kahramanmaraş -2/8

Adıyaman -3/7

Gaziantep -3/8

Adana 2/14

Osmaniye 0/13

Hatay 1/12

Kilis 0/9

Şanlıurfa 0/9

Diyarbakır -5/7

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SON DAKİKA UYARISI

Soğuk havalar etkisini sürdürürken vatandaşlar güncel hava durumunu araştırmaya başladı. Beklenen açıklama geldi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre “Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Çanakkale’nin iç, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır” ifadesi kullanıldı.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın gece saatlerinden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLARIKLARI EKSİ 7'YE KADAR DÜŞECEK

Daha öncesinden İstanbul'a ne zaman kar yağacağını doğru tahmin eden ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, kritik bir uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının sert bir şekilde düşeceğini belirten Kerem Ökten, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece İstanbul dahil Tüm Türkiye donacak. Trafik kazaları riskine karşı tuzlama yapılmalı. Deprem bölgesi için en zor gecelerden biri. Olası donma vakalarına karşı dikkatli olunmalı. Birincil öncelik ısınma hâline gelmiştir."

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