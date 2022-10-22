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Yaşam Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor
Yaşam

Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 08:57:00 - 2022-10-22 09:01:09
Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu'da yüksek kesimler beyaza bürünecek

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; sabah saatlerinde Batman'ın doğu ilçeleri ile Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



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