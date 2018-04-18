Meteoroloji duyurdu! Bugün sis geri dönüyor, hafta sonu ise...

Meteoroloji'den gelen son verilere göre; Ülkemiz genelinde yağış bekleniyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Kütahya ve Çankırı çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

19 NİSAN 2018 PERŞEMBE HAVA DURUMU

20 NİSAN 2018 CUMA HAVA DURUMU

21 NİSAN 2018 CUMARTESİ HAVA DURUMU

22 NİSAN 2018 PAZAR HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra güneydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu, öğleden sonra doğusu çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KOCAELİ °C, 21°C



Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE



Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Kütahya çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C



Az bulutlu

İZMİR °C, 24°C



Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C



Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C



Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C



Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 29°C



Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 27°C



Az bulutlu

ANKARA °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 28°C



Az bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı, öğleden sonra iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.



BOLU °C, 25°C



Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 27°C



Parçalı, öğleden sonra yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C



Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ZONGULDAK °C, 13°C



Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ



Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORDU °C, 16°C



Az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C



Az bulutlu

TOKAT °C, 28°C



Az bulutlu

TRABZON °C, 17°C



Az bulutlu

DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, öğleden sonra güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 18°C



Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu

TUNCELİ °C, 26°C



Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C



Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C



Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 29°C



Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C



Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA



Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu

Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde batısı güneydoğudan, gece saatlerinden geneli kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu gece saatlerinde yer yer 2,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi akşam saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra ile gece saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m, gece saatlerinde kuzeyi 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde batısı batıdan 5 (40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.