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Gündem Meteoroloji Doğu ve Batı Karadeniz için uyardı
Gündem

Meteoroloji Doğu ve Batı Karadeniz için uyardı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 16:36:00 -
Meteoroloji Doğu ve Batı Karadeniz için uyardı

Karadeniz'in batı ve doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın rüzgar, Batı Karadeniz'in batı ve güneybatısında öğle saatlerinden itibaren kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esecek.

Ayrıca rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz'in batı ve güneybatısında, öğle saatlerinden sonra genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer kısa süreli 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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