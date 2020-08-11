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Gündem

Meteoroloji bu kez Yunanistan'ı uyardı! #MaviVatan etiketiyle bomba gönderme!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni gasp etmeye çalışan Yunanistan'a müthiş bir göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 17:46:00 - 2020-08-11 17:53:52
Meteoroloji bu kez Yunanistan'ı uyardı! #MaviVatan etiketiyle bomba gönderme!

 Nurullah Alpay  yeniakit.com.tr 

Yunanistan, Mısır ile sözde bir münhasır ekonomik bölge (MEB) anlaşması yapmasıyla Doğu Akdeniz'de gerilim tırmandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinin gasp etmeye çalışan Yunanistan'a cevap gecikmedi ve Navtex ilan edildi.

Bu gelişmeler karşısında panikleyen Yunanistan, ordusunu kırmızı alarma geçirdi. 

Yunan basınındaki iddiaya göre, Oruç Reis'i Navtex bölgesine gönderilmesi sonrası, Yunan yönetimi Türkiye saati ile 23:00'a kadar bölgeden çekilmesi için Türkiye'ye tehditte bulunduğu iddia edildi. Ancak panik halinde bulunan Yunanistan, silahsız sivil Türk balıkçıları taciz etmekten başka herhangi bir adım atmaya cesaret edemedi. 

Meteoroloji'den Yunanistan'a 'deniz suyu sıcaklığı' göndermesi

Kurtuluş Savaşı'yla Türkiye'nin Yunanistan'ı denize döktüğünü hatırlatan bir göndermede bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından deniz suyu sıcaklığı verilerini paylaşarak göndermede bulundu.

Deniz suyu sıcaklığı verilerini paylaşan Meteoroloji'den şu paylaşım yapıldı:

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır."
“Biz Türkiye Cumhuriyetiyiz!”

#MaviVatan

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