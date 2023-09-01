Meteoroloji bölge bölge uyardı! Hafta sonu 8 il için sarı kodlu kritik uyarı verildi! Bu kez çok sert kuvvetli gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu için 8 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Bölgede beklenen sert hava koşulları nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. O bölgede yaşayan vatandaşlar dikkat! Bu sefer çok sert vuracak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna yönelik olarak 8 il için sarı kodlu hava uyarısında bulundu. Söz konusu bölgelerde beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle bu uyarı yapıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar dikkat...

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU TAHMİNİ

Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın kuzeyi, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç bölgeleri, İskenderun Körfezi çevresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı ve doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Karar'a göre: Yağışların Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç bölgeleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise yarın (Cumartesi) genel olarak mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde ise güney ve batılı yönlerden hafif esmesi bekleniyor. Ancak yağış alan bölgelerde yağış anında ve özellikle Marmara ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi muhtemel.

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İL İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Özellikle iç batı bölgelerinde yarın (Cumartesi) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya, Eskişehir ve Konya illeri ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olabileceği belirtildi. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca, Ayfonkarahisar, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya ve Uşak illeri için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparak vatandaşların dikkatli olmalarını duyurdu.