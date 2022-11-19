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Yaşam Meteoroloji alarm seviyesini turuncuya çekti
Yaşam

Meteoroloji alarm seviyesini turuncuya çekti

Birçok kentimiz için kar yağışı, yağmur ve fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji, alarm seviyesini turuncuya çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 09:00:00 -
Meteoroloji alarm seviyesini turuncuya çekti

Meteoroloji 19 Kasım cumartesi hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre ülke genelinde sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak. Bazı illerde ise alarm seviyesi turuncuya çekildi. İşte il il hava durumu raporu....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, kuzey ve kıyı Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-75 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

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Yorumlar

İsmail ufuk

Hava durumunu haber verirken felaket tellallığı yapılmasın çatılar uçacak arabalar devrilecek vs bunların hepsi ŞİRK kokan söylemler hiç dikkat etmiyorsunuz ne zaman ne olacağını ALLAH TAN başka hiç kimse bilemez Bu tür hatalar diğer haberIerde de çok sık yapılıyor yok şöyle olacak yok böyle olacak böyle islami medya OLMAZ............
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