  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin'den acı haber geldi
2023 Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de
Numan Kurtulmuş: Siyonist terör devleti israil'in zulmü yeryüzünün vicdanını kanatıyor
Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Gündem Meteoroloji açıkladı! İşte Türkiye geneli hava durumu
Gündem

Meteoroloji açıkladı! İşte Türkiye geneli hava durumu

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli. Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 10:31:00 -
Meteoroloji açıkladı! İşte Türkiye geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla Marmara'nın Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın ve Van'ın doğusu, Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA’lar İsrail semalarında! Kaçacak delik aradılar… İnanılmaz görüntüler
Dünya

SİHA’lar İsrail semalarında! Kaçacak delik aradılar… İnanılmaz görüntüler

Hamas, İsrail’e ait hedefleri SİHA’lar ile vurmaya başladı. Yıllardır sivil ve çocuk dinlemeden Filistinlileri katleden İsrailliler, Hamas S..
İsrail'i cilalayan Biden'a beklemediği yerden darbe!
Dünya

İsrail'i cilalayan Biden'a beklemediği yerden darbe!

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin geriliminde Tel Aviv'in yanında olduğunu açıkladı. Biden'a kendi partisinden tepki geldi. Alexandria ..
Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı
Siyaset

Seçimlerde ikinci turu düşünenler üzülecek! Son anket sonuçları açıklandı

AK Parti'nin Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçimlerde ikinci turun görünmediğini belirterek "AK Parti'nin oy oranı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay