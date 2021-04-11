  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meteoroloji açıkladı: İşte bu hafta hava durumu böyle olacak
Gündem

Meteoroloji açıkladı: İşte bu hafta hava durumu böyle olacak

Meteoroloji tarafından yayımlanan haftanın yeni hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 09:52:00 - 2021-04-11 10:08:54
Meteoroloji açıkladı: İşte bu hafta hava durumu böyle olacak

Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu raporu yayınlandı. Rapora göre; hava sıcaklıkları perşembe gününe kadar mevsim normalleri altında olacak. Yeni haftada İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini gösterecek. Çarşamba ve perşembe günü, Türkiye'nin batısı sağanak yağmura teslim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11- 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre; ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

İç Anadolu Bölgesi'nde pazartesi gününe kadar kar yağışı sürecek. Perşembe gününe kadar Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur olacak.

Ülke genelinde hava soğuk olacak. İstanbul'da bulutlu bir hava etkili olurken Ankara'da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak yağış etkili olacak.

Ankara'nın yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karaman, Niğde, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı
Gündem

Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker’den çarpıcı açıklama: Türkiye yurtdışındaki altınlarını Türkiye’ye taşıdı

57'inci Hükümet'in son döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker’den bomba gibi bir açıklama gel..
Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu
Gündem

Baro başkanı, Metin Feyzioğlu'nu hedef aldı: Arkamızdan vurdu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun reform paketleri hakkında pozitif açıklamalar yapmasına İstanbul Barosu Başkanı Durakoğl..
Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu
Gündem

Vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyerek gişede çakılmıştı! Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasındaki kavgada binlerce lira havada uçuştu

Son olarak vatandaştan Barış Pınarı 'tokat'ı yiyen, Gezi destekçisi Cem Yılmaz ile Demet Akalın arasında geçen tartışmada, binlerce liralık ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay