Meteoroloji açıkladı: İşte bu hafta hava durumu böyle olacak

Meteoroloji tarafından yeni haftanın hava durumu raporu yayınlandı. Rapora göre; hava sıcaklıkları perşembe gününe kadar mevsim normalleri altında olacak. Yeni haftada İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkisini gösterecek. Çarşamba ve perşembe günü, Türkiye'nin batısı sağanak yağmura teslim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11- 17 Nisan 2021 tarihli hava durumu raporuna göre; ülke genelinde azalan hava sıcaklıkları hafta ortasına kadar mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

İç Anadolu Bölgesi'nde pazartesi gününe kadar kar yağışı sürecek. Perşembe gününe kadar Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur olacak.

Ülke genelinde hava soğuk olacak. İstanbul'da bulutlu bir hava etkili olurken Ankara'da kar yağışı görülecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sağanak yağış etkili olacak.

Ankara'nın yanı sıra Kütahya, Afyonkarahisar, Konya, Eskişehir, Karaman, Niğde, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Tokat ve Sivas'ta kar yağışı etkili olacak.