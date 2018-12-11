0553 313 94 23

Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları 6 derece daha düşecek. Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağmurun ise bugün de devam edeceği belirtildi.

11 Aralık 2018 Salı 08:56
Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Erzurum, Muş, Bitlis, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Bingöl ile Bolu, Kastamonu, Çankırı'nın yüksekleri ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Yalova ile zamanla Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Havalar soğuyacak

Habertürk'te yer alan habere göre; Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların; Kıyı Ege, Manisa, Antalya'nın doğusu, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova ile zamanla Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

ISTANBUL 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

IZMIR 7°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 11°C, 17°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

DÜZCE 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yarın (Salı) kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

TRABZON 14°C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ERZURUM 0°C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DIYARBAKIR 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 08:56
  1. Osmaniye
  2. Yalova
  3. Ardahan
  4. Bayburt
  5. Tekirdağ
  6. Sakarya
  7. Muş
  8. Kahramanmaraş
  9. Manisa
  10. Kocaeli
  11. Kastamonu
  12. Kars
  13. İstanbul
  14. Mersin
  15. Hatay
  16. Gümüşhane
  17. Eskişehir
  18. Erzurum
  19. Çankırı
  20. Çanakkale
  21. Bursa
  22. Bolu
  23. Bitlis
  24. Bingöl
  25. Balıkesir
  26. Antalya
  27. Ağrı
  28. Adana
  29. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz altın toprakla buluştu, işletmelerin yüzü güldü! Kar keyfi bereketiyle geldi
    1. Beyaz altın toprakla buluştu,..
    2. Endonezya’da "Tuk Tuk" şoförleri..
    3. Sancaktepe'den İstanbul Havalimanına..
    4. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
    5. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    6. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon..
    7. Bahçelievler'den İstanbul havalimanına..
    8. Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    9. Milli tekvandocular Çin'de tatamiye..
    10. 6 konfederasyonun en iyi futbol..
    11. 2019, mali disiplin ve tasarruf yılı..
    12. Döviz kurları
    13. Banvit, MHP Riesen'e konuk olacak
    14. Bursa'da eşini öldüren 80 yaşındaki..
    15. Göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi..
    16. Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal
    17. Sağlam temelli büyüme
    18. FARC’ın silahları parke taşı oldu
    19. Başakşehir'den İstanbul havalimanına..
    20. Edirne'de 20 göçmen yakalandı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!
    Ünlü tarihçi Talha Uğurluel'e FETÖ gözaltısı!