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Gündem Meteoroloji açıkladı: 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji açıkladı: 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte gece saatlerinde kar yağışının etkili olacağı o illerimiz...

Yeniakit Publisher
2021-03-10 18:54:00 -
Meteoroloji açıkladı: 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, doğu kesiminde görülecek karın Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimleriyle gece saatlerinden sonra Erzurum, Ağrı, Kars, Hakkari ve Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (10-20 santimetre), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20-40 santimetre) olması bekleniyor.

Vatandaşlar olumsuzlara karşı uyardı

Yağışın etkisini cuma sabah saatlerine kadar sürdüreceği öngörülürken, ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

3 ile kuvvetli sağaak

Öte yandan, Meteoroloji Doğu Akdeniz'de Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'a kuvvetli sağanak uyarısı verildi. Meteoroloji, 11 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'ın kuzeybatısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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