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Meteoroloji 3 ili uyardı! İş çıkışına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:55
Meteoroloji 3 ili uyardı! İş çıkışına dikkat

Meteoroloji, İstanbul başta olmak üzere üç ili sağanak yağış konusunda uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmara'nın kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakası ile Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır."

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:55
  1. Tekirdağ
  2. Kırklareli
  3. İstanbul
  4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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