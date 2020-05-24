  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 13.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 07:29:57 -
Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ,Tunceli ve Bingöl’de bugün kuvvetli yağış beklendiğini bildirerek uyardı.


Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, 3 il için uyarıda bulundu.


Merkez tarafından yapılan açıklamada,"Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli,yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir"denilerek oluşması muhtemel sel, su baskını ve yıldırım düşmesine karşı dikkatli olunması istendi.


Öteyandan Elazığ’da sabah erken saatlerden itibaren gök gürültülü yağmur ara ara etkili olmaya başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı